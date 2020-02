L’ESMA Montréal est une école spécialisée en Cinéma d’animation 3D & Effets visuels.

Grâce on programme AEC Cinéma d'animation 3D et Effets visuels, l'ESMA forme des professionnels attendus par les nombreux studios implantés dans la métropole: studios de Jeux vidéo, d’Animation 3D, de Cinéma, d’Effets spéciaux.

Avec plusieurs centaines d’anciens étudiants embauchés dans le monde entier, la preuve de la qualité de la formation de l’ESMA n’est plus à faire.

Reconnu à l’international, le programme de « Cinéma d’Animation 3D & Effets Visuels » (AEC NTL.1L) vise à former des personnes souhaitant intégrer les domaines du cinéma, de l’animation, des jeux vidéos ou des effets spéciaux.

6 Sessions de formation pour accéder aux métiers de l’animation et des effets visuels pour devenir Animateur 3D, Modeleur 3D, Généraliste 3D, Rigger, Superviseur FX, Character Designer, Lighter, etc.

PROGRAMME de formation

Tout au long du programme, l’étudiant va acquérir les compétences nécessaires à la réalisation d’un court-métrage d’animation, de l’écriture d’un scénario jusqu’à la gestion de la postproduction.Il s’agit de mettre la technique 3D au service de la créativité. À la fin des six sessions, l’étudiant maîtrise parfaitement le Character Design, la Modélisation, le Texturing, le Lighting,le Compositing, etc. Cette polyvalence va lui permettre de travailler dans une équipe où il occupera un poste spécialisé.La polyvalence et la spécialisation constituent la force des professionnels issus de la formation de l’ESMA Montréal : maîtriser tous les outils et acquérir des compétences spécifiques en conception, modélisation, animation, etc.L’objectif pédagogique est clair : permettre une embauche immédiate dès la fin de la formation. 1 an après la fin des cours, 100% des étudiants formés par l’ESMA ont trouvé un emploi. Et les besoins des studios québécois ouvrent de belles perspectives. La plupart d’entre eux ont déjà recruté des anciens ESMA et sont impatients d’accueillir dans leurs équipes des étudiants formés sur place.Le programme de Cinéma d’Animation 3D & Effets Visuels a fait l’objet d’une adaptation pédagogique pour respecter les référentiels du Ministère de l’Éducation du Québec.